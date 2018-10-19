«Нужно всем обществом думать о духовности». Рамзан Кадыров обвинил «западную культуру и демократию» в керченской трагедии

Глава Чечни высказался по поводу трагедии в Керчи, где 18-летний студент расстрелял преподавателей и учащихся. В произошедшем Рамзан Кадыров обвинил «западную культуру, образ жизни и демократию». Об этом он написал 19 октября в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, большинство россиян пытались жить именно по западным стандартам. Сначала речь шла о подражании фильмам и сериалам: «Сцены насилия, реки крови, бесконечные убийства, романтизация человека, достигшего высшего мастерства в расправах над людьми... Вот эта европейская и американская «культура» становится составной частью нашей жизни», – пишет глава Чечни. Затем дело дошло и до реальности: «В реальной жизни Европы и США мы видим ещё более печальную и трагическую статистику, когда подростки и молодые люди берут в руки оружие и устраивают массовый расстрел одноклассников, преподавателей, студентов, прихожан. И эта эпидемия дошла до нашей страны».

Кадыров подчеркнул, что скорбит о погибших в Керчи и заявил — он знает, что делать.

«В первую очередь нужно всем обществом думать о духовности. Отсутствие духовности, глубокой веры, уважения к родным, близким, окружающим людям, лишает подростков любых моральных и психологических тормозов на пути зла и насилия», – подытожил глава Чечни.

Отметим, в возрасте 18 лет (именно столько было Владиславу Рослякову, устроившему бойню в Керчи) в 1994 году Рамзан Кадыров воевал в рядах чеченских сепаратистов против российских вооруженных сил, именно его отец Ахмат Кадыров объявлял России джихад. На сторону федеральных властей Кадыровы перешли только в 1999 году.