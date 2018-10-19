Генеральный директор МРСК Северо-Запада и Глава Карелии обсудили готовность к зиме

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

В ходе рабочей встречи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник рассказал, что сети карельского филиала компании готовы к работе в условиях зимнего максимума нагрузок, а показатели выполнения производственных программ в текущем году превысили прошлогодние объемы.

«Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей при возможных нарушениях электроснабжения в зимний максимум нагрузок МРСК Северо-Запада дополнительно приобрела 90 резервных источников снабжения электроэнергией, – подчеркнул Артем Пидник. – Их общая мощность свыше 1 200 киловатт – этого хватит, чтобы оперативно подключать по временным схемам электроснабжения и жилые дома, и социально значимые объекты».

Более чем в пять раз – до 1,1 тыс. га – увеличился объем расширения просек ЛЭП, расчистка трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности выполнена в объеме 1 850 гектаров против 1 827 в прошлом году. Энергетики заменили более 1 400 опор воздушных линий и 116 км неизолированного провода на СИП. Объем финансирования ремонтной программы увеличился в этом году на семь миллионов и составил 227 млн рублей.

Сотрудники филиала «Карелэнерго», отметил Артем Пидник, полностью обеспечены спецтехникой и оборудованием, необходимыми для выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период: «Наш персонал также проходит подготовку к устранению массовых отключений при сложных погодных условиях в рамках учений «Карелия-2018». Задачи, поставленные перед нами ПАО «Россети», выполняются в установленные сроки».

На встрече с Артуром Парфенчиковым также обсуждались вопросы тарифного регулирования, согласования и утверждения «дорожной карты» по обеспечению надежного электроснабжения и консолидации электросетевого комплекса Республики Карелия, платежная дисциплина проблемных потребителей электроэнергии региона.

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