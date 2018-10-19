Антипиратский меморандум: «Яндекс» будет удалять спорный контент без решения суда, но при одном условии

Российский поисковик готов бороться с пиратством, если на аналогичные шаги пойдут другие игроки рынка. После переговоров с Роскомнадзором «Яндекс» согласился удалять из поисковой выдачи ссылки на нелегальный контент без постановления суда, руководствуясь только обращением правообладателей. Об этом 19 октября сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Так называемый антипиратский меморандум между крупнейшими IT-компаниями России и правообладателями может быть подписан 1 ноября. «Яндекс» заявил, что присоединится к соглашению, если это же сделает и Mail.ru Group.

В российской технологической компании, владеющей социальными сетями «ВКонтакте и «Одноклассники», заверили, что и без меморандума удаляют нелегальный контент по просьбе правообладателей.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что больше не имеют претензий к «Яндексу», так как на переговорах были сняты все принципиальные разногласия.

Напомним, что в конце августа стало известно о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео». Российские ТВ-медиа отказались от сотрудничества с «Яндексом» и сняли свои прямые трансляции с его главной страницы. В бойкотном порыве объединились «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и Первый канал. 24 августа Мосгорсуд удовлетворил иск ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов. В конце августа поисковик решил удалить спорный контент, чтобы «минимизировать риск блокировки», хотя ранее «Яндекс» назвал требования Роскомнадзора необоснованными.