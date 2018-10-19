В Купчино девочка попала под машину на глазах своей бабушки

Восьмилетняя девочка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести в результате ДТП, случившегося 19 октября около 14:30 на пересечении улиц Турку и Бухарестской во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, её сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 37-летний мужчина на «Тойоте».

«Больше испугалась. Была в сопровождении бабушки», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Напомним, два ребёнка попали в больницу сегодня в результате ДТП на трассе «Сортавала» перед въездом в Петербург: там Pontiac въехал в Hyundai и Ford Focus, стоявшие после незначительного столкновения.