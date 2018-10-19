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Власть
19.10.2018 16:21
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Осеннее обострение элит: депутатам — конфеты, остальным - макарошки

Депутатов и чиновников прорвало на мысли на тему социального неравенства. Фестиваль красноречия имени Марии-Антуанетты начался в 2015 году и, похоже, достигает кульминации.

Осеннее обострение элит: депутатам — конфеты, остальным - макарошки

Михаил Дмитриев/Интерпресс

В Екатеринбурге спикер местной думы договорился до того, что депутатам не хватает денег даже на конфеты — надо срочно увеличить выплаты.  

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег: ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное (депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов). Я пообщался с коллегами из разных фракций, они говорят, что своих денег им на работу недостаточно».

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин 

19 октября 2018 года

Правда, говорил Володин не о зарплате парламентариев, а о компенсации расходов на их депутатскую деятельность. Ее, по мнению спикера, было бы неплохо увеличить с нынешних 50 – 60 тысяч рублей до 80 тысяч. Теперь с инициативой, видимо, повременят — в имиджевом плане депутатские конфеты уже обошлись слишком дорого.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково».

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова

10 октября 2018 года

В Саратовской областной думе министр труда Наталья Соколова неосторожно вступила в кулуарный разговор с депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко. Соколова видела, что ее снимают на телефон, но в выражениях не постеснялась.

Речь шла об увеличении стоимости минимальной продуктовой корзины, которая в регионе составляет всего 3500 рублей. Коммунисты настаивали на ее увеличении на 500 рублей, а Соколова говорила, что хватит и 288, потому что этого «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Вспыхнул федеральный скандал. СМИ тут же выяснили, что Соколова заработала за 2017 год 2,3 миллиона рублей, да еще и получала ежегодную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей. 12 октября Наталья Соколова была уволена, а 18 октября депутаты Саратовской областной думы поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера на 288 рублей. Расчеты экс-министра «с макарошками» были признаны верными.

«Так… Где-то… Наверное,  где-то 380 (тысяч рублей составляет зарплата депутата). Если бы давали представительские расходы – было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня».

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам от КПРФ Вера Ганзя

28 сентября 2018 года

Депутат Госдумы зарабатывает 388 тысяч рублей в месяц «чистыми». С точки зрения обычного человека — фантастика, но депутат Ганзя думает иначе. «Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё», – рассказала она радиостанции. Но это было уже не важно — Интернет услышал только «депутатша жалуется, что ей не хватает 380 тысяч в месяц».

Активисты тут же организовали сатирический «сбор матпомощи депутату» с таким посылом: «В настоящий момент средняя зарплата депутата составляет около 380 тысяч рублей, естественно, что это капля в море при нынешней сложной экономической ситуации. Благотворительный фонд "Человечек" выражает надежду, что мы всем миром сможем спасти слугу народа. Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее. Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей. Спаси Вас Боже». Все посмеялись, но денег никто толком, конечно, не дал.

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям».

Депутат Госдумы Николай Валуев

25 сентября 2018 года

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев неудачно поучаствовал в онлайн-дискуссии на сайте российской компании "Интерскол", в рубрике "Задай вопрос Валуеву". 

Алевтина Макарова из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области написала ему сообщение: «Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России, вот и все, что хотела сказать». «Коля» решил ответить цитатой Василия Шукшина, но понимания не встретил. Валуеву тут же припомнили, что его официальный доход за 2017 год составил около 900 тысяч рублей в месяц. Недешево.

Французской королеве Марии-Антуанетте приписывают реплику про «нет хлеба — пусть едят пирожные», которая в числе прочих проделок ветреной особы якобы спровоцировала Великую Французскую революцию. Мария-Антуанетта этого, скорее всего, не говорила, а согласно кинематографу – даже опровергала. Но хода истории это опровержение не изменило. 

Российские чиновники и депутаты тоже уверены, что ничего дурного не имели в виду. Тем более что фестиваль их красноречия начался не сегодня, помнит вершины покруче, и никаких катастроф с рейтингом власти это не вызывало.

"Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала и это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия".


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

2017 год

Спикер Совфеда вызвала недоумение россиян, заявив, что студентам следует отказаться от общежитий, в которых человек становится «рабом ситуации», и купить себе отдельные квартиры. Предположение, что «недорогая» студенческая квартира — это метров пятьдесят жилплощади, вызвало горький смех пользователей соцсетей. Не помогло даже то, что спикер говорила не о настоящем, а о будущем — неких «проектах» по обеспечению студентов жильем.  

«В среднем цены подорожали процентов на 25 к прошлому январю. Я считаю, что это не так страшно. Если не хватает денежных средств, нужно вспомнить, что мы все россияне, русские люди. Мы все прошли и голод, и холод, что мы только ни прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, например поменьше питаться».

Депутат заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Илья Гаффнер

Январь 2015 года

Депутат Гаффнер посоветовал россиянам «поменьше питаться» во время на мероприятия «Единой России» по мониторингу цен в продуктовых магазинах. Мониторинг вошел в историю. 

«Если русский ощущает любое давление извне, он никогда не отдаст своего лидера. Никогда. И выдержим любые лишения, которые будут внутри страны — меньше потреблять продуктов, меньше электричества, я не знаю, еще какие-то вещи, к которым мы все привыкли. Но если мы будет ощущать, что кому-то извне хочется поменять нашего лидера и это не наша воля, что это влияние на нашу волю, мы будем просто едины как никогда. Чем больше будут санкции, тем хуже будет экономике, но в политической сфере у президента Путина будет очень большая поддержка». 

Январь 2015 года, занимавший в то время пост первого вице-премьера РФ Игорь Шувалов

Слова Игоря Шувалова насчет того, что надо поменьше электричества жечь ради соображений геополитики, подзабылись. Тогда вице-премьера никто не послушался, и вот настала расплата — правительству пришлось всерьез задуматься о соцнормах на электричество для недисциплинированного народа. 

Так что лучше переходить с конфет на макарошки прямо сейчас.

Венера Галеева,  «Фонтанка.ру»

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