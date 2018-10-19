Финский производитель мусорных контейнеров готов к локализации в России

Финская компания Molok Oy готова до конца года начать поставку в Татарстан полуподземных мусорных контейнеров, сообщает 19 октября Финско-Российская торговая палата со ссылкой на ИА «Татар-информ».

Сейчас Molok поставляет товар в 40 стран мира, в России компания работает в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках организованного Финско-Российской торговой палатой в Казани бизнес-форума Finnish Business менеджер по экспортным продажам Molok Дамир Буданец заявил, что в случае крупных заказов компания готова локализовать производство на территории Татарстана, потому что везти контейнеры из Финляндии достаточно дорого.

«Мы верим, что в Татарстане мы сможем найти партнера, который смог бы работать по нашей технологии, это достаточно несложный процесс. Я знаю, что в республике нефтехимическая промышленность достаточно развита, найти партнера, я думаю, нетрудно», — сказал Буданец.

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России-2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами можно в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.