Константинополь не намерен разрывать отношения с РПЦ. Московский патриархат продолжают поминать в литургиях
Архиепископия-экзархат православных русских церквей в Западной Европе, которая подчиняется Константинополю, не разрывала отношений с РПЦ. Там призвали верующих молиться.
Об этом 19 октября сообщается на сайте архиепископии, которая находится в Париже. В экзархате отметили, что церковь состоит «в полном общении» со всеми православными, а Вселенский патриархат «не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает поминать его в порядке, установленном в диптихе (список предстоятелей церквей, поминаемых во время литургии. – Прим. ред.)».
«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах. Мы призываем всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих нашей архиепископии-экзархата молиться о единстве Церкви», – добавили в экзархате.
Ранее сообщалось, что Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), которая подчиняется Москве, вслед за РПЦ разорвала контакты с Константинополем.
Справка:
11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было объявлено, что процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии будет продолжена. Константинополь также снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.
В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. 15 октября такое решение было принято Священным Синодом РПЦ. Отныне прихожане РПЦ больше не смогут причащаться и молиться во всех храмах Константинопольского патриархата, в том числе — на Афоне.