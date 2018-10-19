Константинополь не намерен разрывать отношения с РПЦ. Московский патриархат продолжают поминать в литургиях

Архиепископия-экзархат православных русских церквей в Западной Европе, которая подчиняется Константинополю, не разрывала отношений с РПЦ. Там призвали верующих молиться.

Об этом 19 октября сообщается на сайте архиепископии, которая находится в Париже. В экзархате отметили, что церковь состоит «в полном общении» со всеми православными, а Вселенский патриархат «не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает поминать его в порядке, установленном в диптихе (список предстоятелей церквей, поминаемых во время литургии. – Прим. ред.)».

«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах. Мы призываем всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих нашей архиепископии-экзархата молиться о единстве Церкви», – добавили в экзархате.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), которая подчиняется Москве, вслед за РПЦ разорвала контакты с Константинополем.