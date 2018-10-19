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Общество
19.10.2018 16:16
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Мера милосердия. «Зенит» простил Кокорина, суд напомнил о реверсе закона

Функционеры петербургского клуба объяснили, насколько хорош арестованный за хулиганство Александр Кокорин и почему гол на 20-й секунде перевешивает пьяную выходку. Мосгорсуд не поддался на уговоры.

Мера милосердия. «Зенит» простил Кокорина, суд напомнил о реверсе закона

Александр Кокорин//Ирина Бужор/Коммерсантъ

Арест Александра Кокорина признан законным. Он остается в следственном изоляторе «Бутырка», несмотря на активную помощь «Зенита» в воскрешении репутации футболиста и его возвращении в игру. Президент клуба Сергей Фурсенко искренне полагал, что спортивные заслуги могут посоперничать с уголовным законом.

Кокорин сидит в «Бутырке» с 11 октября, накануне ему предъявили обвинение в хулиганстве и побоях. С арестом футболист не согласился и, ссылаясь на излишне жесткую меру, избранную под давлением СМИ, попросил освободить его.

До сегодняшнего дня по спортивной карьере Кокорина была известна только позиция Российской премьер-лиги. Она выступила официально:

«Считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!»

«Зенит» после задержания спортсмена радикальных высказываний не делал, взял паузу. Мнение клуба созрело к 19 октября, когда Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу на арест.
Небольшую подготовку публики провел главный тренер клуба Сергей Семак. На предматчевой пресс-конференции сегодня утром он уделил арестанту и его товарищу Мамаеву внимание:

«Поступок, который нельзя описать никакими словами – все вы прекрасно видели. Что касается отношения, то я рад, что это событие не принесло более серьезных последствий. Слава богу, никто не умер и никого не покалечили… Лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом и чтобы тот урок, который они получили и уже понесли достаточно серьезное наказание, стал сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя».

Попутно в Мосгорсуд доставили депеши «Зенита». Положительную характеристику на Кокорина лично подписал президент клуба Сергей Фурсенко. Несколько дней назад он, ответив на звонок пранкера и думая, что разговаривает с Виталием Мутко, использовал эпитет «урод». Но эмоции поостыли, и в характеристику впечатались факты.

По мнению Фурсенко, Кокорина надо выпускать. За свои 27 лет футболист прошел славный путь (перечислены все клубы, в том числе юношеские), занимается благотворительностью, участвовал в проекте «Давай-давай», финансировал детский турнир в Азове. Первый свой гол на высшем российском уровне Саша забил десять лет назад в матче «Динамо» – «Сатурн», на Евро-2012 он тоже поиграл и даже заработал пенальти, неоднократно входил в список лучших футболистов России, ранее за таким поведением замечен не был, а также ему принадлежит рекорд. Кокорин забил за сборную на 20-й секунде матча. Такая оперативность до сих пор не перебита.

Тот памятный матч состоялся 6 сентября 2013 года. Занимавшая 16-ю строчку в рейтинге сборных Россия победила 140-й в списке Люксембург со счетом 4:1. Александру было 22 года.

Судья Юлия Манеркина поеживалась от детальнейшего разбора биографии обвиняемого. Но это был не конец. Защита просила приобщить к материалам отзывы одноклубников. По их мнению, Саша добрый товарищ, дисциплинированный. Оставить его в СИЗО – значит лишить российский футбол одного из самых ярких игроков. Они готовы взять его на поруки, чтобы Кокорин продемонстрировал раскаяние трудом и спортивной активностью.

Личное поручительство Сергея Семака судье тоже предоставили. Главный тренер пообещал контролировать нападающего.

«Отрыв Кокорина от тренировочного процесса напрямую вредит российскому футболу», – уверяет Семак.

Адвокат Олег Попов усилил впечатление, заявив, что Кокорин подает пример молодежи и пропагандирует здоровый образ жизни.

Нападающий тоже защищался моралью. От воспоминаний своих заслуг расплакался. Последнее его слово можно назвать клятвой больше не бить пьяным людей на улице и в кафе:

«Эта ошибка – хороший опыт на всю оставшуюся жизнь. Прошу прощения за мое поведение. Прошу выпустить к семье, жене и родителям».

Судья Манеркина не прониклась, арест признала законным и оставила Кокорина в СИЗО до 8 декабря.

Младший брат футболиста Кирилл обошелся без высоких ходатаев. Защита назвала его «домашним мальчиком», попавшим под влияние взрослых, но это не помогло. На свободу также не выпустили полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который спрогнозировал разрыв контракта с ним за нарушение условий. Отсутствие на тренировках считается прогулом.


© Фонтанка.Ру

Справка:

По версии следствия, в Москве около семи утра 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, футболист-любитель Александр Протасовицкий и еще несколько человек спровоцировали на парковке конфликт с водителем Виталием Соловчуком, к которому подсела пьяная девушка и была изгнана из салона. Пьяные Кокорин, Мамаев и другие били его руками и ногами, утверждается в материалах дела. После парковки компания пришла в кафе «Кофемания», продолжила выпивать и около девяти утра увидела за соседним столиком директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Его начали сравнивать с музыкантом PSY, который исполняет песню Gangnam Style, и якобы чиновник огрызнулся. Кокорин ударил его стулом, завязалась потасовка. Пака госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами и сотрясением.

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