18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +8
$ 65.81р
75.32р
19:57 19.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
19.10.2018 15:59
Печать

«Понтиак» под Петербургом протаранил стоявшие после ДТП машины. Пострадали дети

Пять человек были госпитализированы в результате серьёзного ДТП, произошедшего на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти 19 октября. Среди них – двое маленьких детей. Схема ДТП – «отработанная» накануне на Московском шоссе: наезд на стоящие транспортные средства. В итоге, видимо, для того, чтобы не допустить повторного наезда, использовали детскую коляску.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:50 между 1-м и 2-м километрами трассы «Сортавала» (неподалёку от ТК «Мега Парнас») столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, 53-летний мужчина на Pontiac въехал в Hyundai и Ford Focus, стоявшие после незначительного ДТП.

Водитель «Понтиака» получил тяжёлые травмы. Пассажирка «Форда» и 23-летняя женщина, управлявшая «Хёндэ», были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. Также пострадали двое детей, ехавшие в Hyundai. 3-летний мальчик тоже находится в удовлетворительном состоянии. Годовалая девочка госпитализирована для уточнения диагноза.

ГИБДД начала проверку по факту произошедшего.

«Понтиак» под Петербургом протаранил стоявшие после ДТП машины. Пострадали дети

По данным «Яндекс.Карт», перед пересечением с дорогой Корабсельки – Юкки на «Сортавале» образовалась пробка длиной 3 с лишним километра.

На кадрах в группах «Дорожный инспектор» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как сильно повреждены машины, и что в качестве знака аварийной остановки использовали детскую коляску.

За последнее время в Петербурге произошло несколько подобных двойных аварий, закончившихся трагически. Вчера утром на Московском шоссе «Калина» влетела в стоящие из-за лёгкого столкновения легковушку и фургон. Их водители были на дороге, один из них погиб.

7 октября на 669-м километре трассы «Россия» «МАН» наехал на грузовик и легковушку, которые чуть ранее попали в ДТП. Погибла женщина, а двое мужчин, разговаривавших на проезжей части, получили тяжелые травмы.

Ночью 6 октября на Приморском проспекте мужчина-водитель был сбит насмерть мотоциклистом, когда вышел из машины выставить знак аварийной остановки.

18 сентября на севере КАД фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры. Это ДТП попало на видео.

Особенно велика вероятность подобных аварий на скоростных трассах, где порой непросто понять, едет транспортное средство впереди или стоит, и не хватает времени и реакции, чтобы сбросить скорость до нуля, даже если дистанция большая. Часто страдают люди, находящиеся в салоне или рядом с автомобилем на проезжей части, поэтому ГИБДД и дорожники настоятельно рекомендуют в случае вынужденной остановки выставить знак и уйти за ограждения.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
19.10.2018 19:40

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД завершили создание Тюменского укрупнённого центра управления воздушным движением

Центр официально введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Тюменский УЦ оснащен самыми современными комплексами средств автоматизации управления воздушным движением.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
19.10.2018 18:08

Генеральный директор МРСК Северо-Запада и Глава Карелии обсудили готовность к зиме

В ходе рабочей встречи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник рассказал, что сети карельского филиала компании готовы к работе в условиях зимнего максимума нагрузок, а показатели выполнения производственных программ в текущем году превысили прошлогодние объемы.
ГК «Полис Групп»
19.10.2018 16:00

ГК «Полис Групп» готовится сдать 3 очередь ЖК «Краски лета»

Дома 3 очереди ЖК «Краски лета» (№ 7-11) от ГК «Полис Групп» проходят оценку Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга (Госстройнадзор)
pixabay.com
19.10.2018 13:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
https://pixabay.com
19.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
ГК «Эталон»
18.10.2018 15:38

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию детский сад в ЖК «Изумрудные холмы»

15 октября Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса дошкольного образовательного учреждения с блоком начальных классов в микрорайоне «Изумрудные холмы», который строит в подмосковном Красногорске
ПАО «Группа ЛСР»
18.10.2018 15:24

Стоимость новых петербургских контрактов «Группы ЛСР» по итогам 3-го квартала выросла на 48%

В 3-м квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 113 тыс. кв. м домов из сборного железобетона.
Setl City
18.10.2018 15:20

Setl City построит временную дорогу до улицы Свердлова в ЖК «Солнечный город»

Setl City планирует обустроить временную дорогу, которая соединит ЖК «Солнечный город» с ул. Свердлова. Она станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171.
МЕГА Парнас
18.10.2018 15:00

МЕГА Парнас вводит «Моду на добрые дела»

17 сентября в торговом центре МЕГА Парнас открылась фотовыставка «Мода на добрые дела», которая представлена в пространстве Scandinavian до конца октября
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.10.2018 13:21

Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи - Москва

На рейсе Аэрофлота SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, 16 октября 2018 года произошёл инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.
Ленстройтрест
18.10.2018 11:24

Молодые архитекторы Петербурга мечтают о музее эволюции и плавающем квартале

Завершен прием заявок на открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.
«Главстрой-СПб»
18.10.2018 11:21

«Главстрой Санкт-Петербург» провел чемпионат «Долина героев»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с ГБОУ школой №482 провела спортивно-развлекательный чемпионат «Долина героев». Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Северная долина» и собрало более 500 гостей.