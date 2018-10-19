«Понтиак» под Петербургом протаранил стоявшие после ДТП машины. Пострадали дети

Пять человек были госпитализированы в результате серьёзного ДТП, произошедшего на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти 19 октября. Среди них – двое маленьких детей. Схема ДТП – «отработанная» накануне на Московском шоссе: наезд на стоящие транспортные средства. В итоге, видимо, для того, чтобы не допустить повторного наезда, использовали детскую коляску.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:50 между 1-м и 2-м километрами трассы «Сортавала» (неподалёку от ТК «Мега Парнас») столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, 53-летний мужчина на Pontiac въехал в Hyundai и Ford Focus, стоявшие после незначительного ДТП.

Водитель «Понтиака» получил тяжёлые травмы. Пассажирка «Форда» и 23-летняя женщина, управлявшая «Хёндэ», были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. Также пострадали двое детей, ехавшие в Hyundai. 3-летний мальчик тоже находится в удовлетворительном состоянии. Годовалая девочка госпитализирована для уточнения диагноза.

ГИБДД начала проверку по факту произошедшего.

По данным «Яндекс.Карт», перед пересечением с дорогой Корабсельки – Юкки на «Сортавале» образовалась пробка длиной 3 с лишним километра.

На кадрах в группах «Дорожный инспектор» и «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как сильно повреждены машины, и что в качестве знака аварийной остановки использовали детскую коляску.

За последнее время в Петербурге произошло несколько подобных двойных аварий, закончившихся трагически. Вчера утром на Московском шоссе «Калина» влетела в стоящие из-за лёгкого столкновения легковушку и фургон. Их водители были на дороге, один из них погиб.

7 октября на 669-м километре трассы «Россия» «МАН» наехал на грузовик и легковушку, которые чуть ранее попали в ДТП. Погибла женщина, а двое мужчин, разговаривавших на проезжей части, получили тяжелые травмы.

Ночью 6 октября на Приморском проспекте мужчина-водитель был сбит насмерть мотоциклистом, когда вышел из машины выставить знак аварийной остановки.

18 сентября на севере КАД фура влетела в стоящие из-за столкновения легковушку и грузовик с сухой цементной смесью – удар спровоцировал взрыв этой смеси. Умер водитель фуры. Это ДТП попало на видео.

Особенно велика вероятность подобных аварий на скоростных трассах, где порой непросто понять, едет транспортное средство впереди или стоит, и не хватает времени и реакции, чтобы сбросить скорость до нуля, даже если дистанция большая. Часто страдают люди, находящиеся в салоне или рядом с автомобилем на проезжей части, поэтому ГИБДД и дорожники настоятельно рекомендуют в случае вынужденной остановки выставить знак и уйти за ограждения.