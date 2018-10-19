«Речь идёт о создании новой отрасли в Узбекистане». Путин дал старт строительству первой узбекской АЭС

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт началу строительства первой атомной электростанции в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С 19 октября в Узбекистане начинаются инженерные изыскания для выбора площадки для АЭС.

«По сути, речь идёт не просто о строительстве какого-то крупного промышленного объекта – речь идёт о создании новой отрасли в Узбекистане, новой отрасли экономики. Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 мегаватта обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии, что будет способствовать энергетической стабильности не только Узбекистана, но и всего региона», – подчеркнул Владимир Путин.

Он также уточнил, что при строительстве АЭС будут применяться «наиболее передовые технологии, экономически эффективные и надёжные инженерные решения, соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования».

Напомним, соглашение о создании АЭС 7 сентября подписали премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов. Глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что контракт должен быть подписан весной 2019 года, его сумма не разглашается.