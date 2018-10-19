«Только благодаря мне аэропорт и был построен». Эдуард Россель поддержал идею назвать воздушные ворота Екатеринбурга именем Эдуарда Росселя

Екатеринбургский аэропорт Кольцово могут переименовать в честь первого губернатора Свердловской области. Сам Эдуард Россель – «за». У бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана есть свой вариант.

«Всякие имена у нас применяются в большинстве случаев, когда человек умирает. Но я ещё не умер», – заявил 19 октября Эдуард Россель радиостанции «Говорит Москва». Однако, по его словам, он не возражает против такого решения. По мнению бывшего главы региона, аэропорт — это его заслуга.

«Только благодаря мне аэропорт и был построен. Я три года занимался усиленно этим делом, пробивал. Потому что это не государственные деньги, это частные деньги. И я решил эту проблему. Построил современный аэропорт на 15 миллионов пассажиров в год», – отметил Россель.

С идеей переименовать Кольцово в аэропорт Росселя в рамках проекта «Великие имена России» выступила общественная палата Свердловской области.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признает, что в создании свердловского аэрохаба есть «большая часть его [Росселя] труда». При этом он задается вопросом: «Строил Вексельберг, может, тогда Вексельберга?»

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель возглавлял регион больше 10 лет, с 1995-го по 2009 год. Сейчас он представляет этот субъект в Совете Федерации.

Напомним, 4 октября на заседании Общественной палаты России представили проект по переименованию 45 российских аэропортов «Великие имена России». Общественники предложили присвоить имена выдающихся деятелей культуры всем российским воздушным воротам. Проект будет реализован в качестве общенационального конкурса. Инициаторами выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

Петербургский аэропорт Пулково также может сменить название. «Мы гордимся именем Пулково, аэропорта с давней традицией. Мне пока в голову не приходила эта идея. Если общественность решит, то она и имя выберет», – заявил глава компании «Воздушные ворота Северной столицы» Владимир Якушев.