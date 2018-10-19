«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД завершили создание Тюменского укрупнённого центра управления воздушным движением

Центр официально введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Тюменский УЦ оснащен самыми современными комплексами средств автоматизации управления воздушным движением.

Над созданием системы, под эгидой Концерна «Алмаз – Антей», работали специалисты фирмы «НИТА» и еще 14 отечественных компаний, обеспечивает информационное взаимодействие с КСА ПИВП Главного центра Единой системы ОрВД в Москве.

«В кратчайшие сроки Концерном совместно с заказчиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» была решена серьёзная задача создания Укрупнённого центра в Тюменском регионе – от Арктики до южных границ России с Казахстаном. Центр оснащён современной автоматизированной системой, которая не только решает задачи, связанные с управлением воздушным движением, но и взаимодействует с системами и средствами ВКС РФ», – сообщил заместитель генерального директора Концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

С 10 октября 2018 года ТУЦ принял на себя управление воздушным движением во всём воздушном пространстве филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

В границах трех субъектов Российской Федерации (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), обеспечено управление девятью центрами организации воздушного движения. В зоне ответственности расположены 19 аэродромов, из них 4 – международные: Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

ТУЦ ЕС ОрВД является седьмым в ряду укрупнённых центров, строительство и оснащение которых технологическим оборудованием осуществлялось предприятиями Концерна.

Ранее были введены в эксплуатацию Московский, Магаданский, Хабаровский, Самарский, Иркутский, Красноярский, а также Калининградский Центр ОВД. В настоящее время завершено строительство, проведены установленные виды испытаний и предъявлен к сдаче заказчику Екатеринбургский УЦ ЕС ОрВД.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"