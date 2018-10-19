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Общество
19.10.2018 15:37
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Губернатор Краснодарского края предложил Стивену Сигалу стать виноделом. Актёру идея понравилась

Стивену Сигалу предложили открыть винодельню на Кубани. Помимо этого власти Краснодарского края попытались заинтересовать актёра развитием киноиндустрии в регионе.
 
«Поговорили за чашкой чая. Стивену понравилась идея открыть на Кубани собственную винодельню, производить вино и заниматься развитием киноиндустрии. Дело за малым: начать», – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем твиттере 19 октября.


 
Сигал принимает участие в форуме «Дело за малым», который открылся в четверг в Краснодаре. В рамках встреч он сказал, что собирается восстановить киноиндустрию в России и вывести её на международный уровень.
 
«Я не первый раз в Краснодарском крае и люблю его. Здесь замечательные люди и богатая история. Мне нравятся идеи с производством вина и киностудией. На Кубани прекрасная инфраструктура, есть горы, море, отличная погода круглый год — все, что нужно кинематографистам. Действительно, хорошие перспективы, и мне бы хотелось их популяризировать», — цитирует актера пресс-служба администрации Краснодарского края.
 
Получивший российское гражданство Сигал регулярно строит амбциозные планы. В сентябре, после отмены итогов губернаторских выборов в Приморье, он заявил, что хочет стать губернатором края. Ранее ему предложили должность специального представителя МИД России, а чуть позже он зарегистрировал собственное ИП.

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