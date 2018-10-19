Пулково увеличил пассажиропоток на 11% с начала года. Самые популярные направления — по-прежнему Москва и Анталья

Аэропорт Пулково в январе – сентябре 2018 года обслужил 14,02 млн пассажиров, что на 11,1% превышает результат за аналогичный период 2017 года. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за девять месяцев вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 8,3 млн человек. Самыми востребованными маршрутами оказались рейсы в Москву, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Объем перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 14,8%, до 5,7 млн человек. Больше всего пассажиров воспользовались Пулково, чтобы попасть в Анталью, Франкфурт-на-Майне, Ларнаку, Минск и Париж.

Пассажиропоток петербургского аэропорта только в сентябре 2018 года составил 1,86 млн человек, что на 11,6% больше показателя аналогичного периода 2017-го.

За три квартала 2018 года в маршрутной сети воздушной гавани Северной столицы появилось 17 новых направлений и начали выполнять регулярные рейсы пять новых авиакомпаний (Sichuan Airlines, Air Malta, Germania, Onur Air и iFly).

Но по сравнению с прошлым годом темпы роста перевозок замедлились почти в два раза. За весь 2017 год воздушной гаванью Петербурга воспользовались на 21,6% больше человек, чем в 2016-м.