Патриарх Кирилл призвал бороться с гаджетами и играми. Ребенок должен тянуться не к удовольствиям, а к подвигам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь высказался на тему гаджетов в разрезе детского воспитания. Он считает, что увлечение смартфонами и планшетами может привести к серьезным негативным последствиям не только для них самих, но и для всей страны. Свою точку зрения он выразил 19 октября на VIII Общецерковном съезде по социальному служению, пишет «Газета.ру».

«Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей – огромная ошибка родителей и огромная задача для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся», – заявил патриарх.



Он пояснил, что ребенок должен тянуться не к удовольствиям, а к подвигам. А гаджеты, в свою очередь, формируют «устойчивые наклонности: удовольствие – это главное».



«Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие», – подчеркнул предстоятель РПЦ.



Он назвал постоянное использование гаджетов плохим синдромом. По его мнению, необходимо «постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является приоритетом».



В 2017 году в «Слове пастыря» патриарх Кирилл выразил опасение, что некие силы могут установить контроль над человеком через гаджеты. В том же году глава Русской православной церкви призвал «фильтровать информационную захламленность в Интернете».



Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 18 октября заявил, что причина нападения на колледж в Керчи кроется в Интернете и массовой глобализации.