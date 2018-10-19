Происшествия
СМИ: Керченский стрелок мог сделать бомбу из снарядов времен ВОВ
Подозреваемый в массовом убийстве в керченском колледже мог использовать снаряды времен Великой Отечественной войны для изготовления самодельного взрывного устройства.
«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлечённого из снарядов времен войны», – цитирует 19 октября представителя экстренных служб Крыма Russia Today со ссылкой на РИА Новости.
На полуострове сохранилось большое количество боеприпасов, оставшихся после военных действий. Периодически их находят и извлекают «черные копатели».
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4 курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
При этом Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело со статьи «Теракт» на «Убийство, совершенное общеопасным способом».