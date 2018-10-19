Полиция занялась подброшенной к «Новой газете» головой животного. Траурный венок для журналиста Короткова ее пока не впечатлил

Столичная полиция начала доследственную проверку после обращения «Новой газеты». К редакции подбросили отрезанную голову животного. Туда же принесли траурный венок с фотографией журналиста Дениса Короткова.

«В полицию поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ», – заявили в ГУ МВД Москвы 19 октября.

Указанные статьи Уголовно-процессуального кодекса определяют порядок рассмотрения сообщений о преступлении. После проверки полиция должна будет возбудить уголовное дело или мотивированно отказать в возбуждении.

Кроме головы животного, к редакции «Новой газеты» принесли траурный венок с фотографией журналиста Дениса Короткова и подписью «Предатель Родины». Одновременно в петербургскую квартиру репортера заказали интернет-доставку траурного букета с визиткой «Мы тебя не забудем». В этих событиях полиция пока, судя по информации ГУ МВД Москвы, противоправного не усматривает.

Голова животного и венок с букетом увенчали обширную информкампанию малоизвестных блогеров и средств массовой информации, в том числе «Невских новостей» и Федерального агентства новостей (РИА ФАН), которые выпустили однотипные публикации о Короткове в связи с его материалами, выходившими на «Фонтанке».