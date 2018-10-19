Петербургский вальдшнеп не долетел до Франции, столкнувшись с Витебским вокзалом. Птица упала в руки биологу

Сезон миграции для вальдшнепа закончился трагично. Птица ударилась в стекло здания Витебского вокзала и упала замертво. С асфальта ее подобрал биолог, пернатое обретет вторую жизнь в виде чучела.

О прерванном полете вальдшнепа «Фонтанке» рассказал биолог Павел Глазков, который и подобрал птицу днем 19 октября. Кандидат наук и популяризатор знаний о дикой природе рассказал, что из северных широт эти птицы осенью мигрируют в основном во Францию, перелет они совершают по одиночке. «Обычно они летят в темное время суток, но этот оказался в городе и, видимо, не знал, где ему отдохнуть. В стекле отражалось голубое небо, он не заметил препятствие. Я услышал удар, поднял голову, а на меня падает птица, еле успел отскочить», – рассказал Глазков. Он добавил, что кроме увлечения биологией занимается таксидермией, так что вальдшнеп обретет вторую жизнь. «Я бы подарил его одной из школ Петербурга, в класс биологии. Заодно рассказал бы детям про перелетных птиц. Вальдшнепы вообще удивительные, а этот еще и с историей», – предложил такой подарок образовательным учреждениям города Глазков.

Фото: читатель "Фонтанки" Павел

О начале сезона миграции ранее сообщал комитет по природопользованию Смольного. Экологи призывают не кормить перелетных птиц, в противном случае у них не будет необходимости перемещаться в теплые края в поисках пищи.