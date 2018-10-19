В Германии неизвестный напал на полицейских с ножницами. Погибли двое человек

В городе Франкенталь в юго-западной части Германии полицейские пытались спасти женщину от нападения ее сына-наркомана.

Двое полицейских застрелили напавшего на них мужчину примерно в 8.30 по местному времени. Об этом 19 октября сообщает издание Bild со ссылкой на полицию Германии.

По данным следствия, рано утром женщина 56 лет позвонила в полицию, сообщив, что ее сын под воздействием наркотиков ведет себя агрессивно и угрожает ей убийством. Для проверки на место прибыли двое сотрудников полиции, однако 25-летний молодой человек повел себя агрессивно и бросился на полицейских с ножницами. Его смогли остановить только выстрелами из огнестрельного оружия. Сотрудники полиции — 31-летняя женщина и 56-летний мужчина — получили ранения.

Мать предполагаемого преступника обнаружили в квартире с серьезными ранениями. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

В своем твиттере полиция сообщает, что опасности для местных жителей больше нет. Мотивы нападавшего предстоит выяснить следствию.