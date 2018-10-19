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Суд признал Эрика Китуашвили (Давидыча) виновным в мошенничестве. Блогер считает дело сфабрикованным из-за своего расследования
Известного блогера и основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика (Давидыча) Китуашвили признали виновным в крупном мошенничестве со страховками. Приговор огласят 19 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Дело Китуашвили рассматривает Дорогомиловский районный суд Москвы. Блогера обвиняют в инсценировке угонов трех дорогих иномарок: Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG и BMW M5. По версии следствия, Китуашвили при помощи липовых документов получил за эти машины страховые компенсации, после чего «отмыл» эти деньги. В общей сложности ему вменяют ущерб в размере 10 миллионов рублей.
Судья признал Китуашвили виновным в мошенничестве с целью хищения средств страховой компании. Обвинение просит приговорить его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
По делу также проходит и гражданская жена Китуашвили Анна Каганская. Ее обвиняют в инсценировке одного угона и незаконном получении страховой выплаты в 3 миллиона рублей и просят приговорить к трем годам и двум месяцам заключения.
Сам же блогер обвинения отрицает и считает, что дело было сфабриковано. По его мнению, преследования связаны с его расследованиями о коррупции в столичном главке МВД.
Справка:
Эрик (Давидыч) Китуашвили - основатель популярного автомобильного портала и YouTube-канала Smotra.ru. Осенью 2014 года, после появлении «банды GTA», совершившей серию жестоких убийств на трассе М-4 «Дон», Давидыч созвал стритрейсеров и организовал охоту на бандитов. Десятки вооруженных гонщиков ездили по ночным дорогам и останавливали подозрительные автомобили.
Помимо видео об автомобилях, он стал известен скандальными роликами о работе сотрудников ГИБДД. Он рассказывал о коррупции в органах, взятках и вымогательствах инспекторов. В одном из выпусков просивший взятку инспектор заметил, что его снимают, и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Последовала реакция, и нескольких сотрудников ГИБДД уволили. Китуашвили анонсировал новое расследование.
В феврале 2016 года блогер был арестован по подозрению в мошенничестве с автомобильными страховками. Затем в марте арестовали и его гражданскую жену. С февраля 2016-го Китуашвили находился в следственном изоляторе. Европейский суд по правам человека признал содержание его в СИЗО незаконным и потребовал выплатить ему компенсацию, но решение ЕСПЧ до сих пор не исполнено. 31 октября жалоба на арест будет рассмотрена в Верховном суде РФ.