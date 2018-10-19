Суд признал Эрика Китуашвили (Давидыча) виновным в мошенничестве. Блогер считает дело сфабрикованным из-за своего расследования

Известного блогера и основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика (Давидыча) Китуашвили признали виновным в крупном мошенничестве со страховками. Приговор огласят 19 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Дело Китуашвили рассматривает Дорогомиловский районный суд Москвы. Блогера обвиняют в инсценировке угонов трех дорогих иномарок: Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG и BMW M5. По версии следствия, Китуашвили при помощи липовых документов получил за эти машины страховые компенсации, после чего «отмыл» эти деньги. В общей сложности ему вменяют ущерб в размере 10 миллионов рублей.

Судья признал Китуашвили виновным в мошенничестве с целью хищения средств страховой компании. Обвинение просит приговорить его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

По делу также проходит и гражданская жена Китуашвили Анна Каганская. Ее обвиняют в инсценировке одного угона и незаконном получении страховой выплаты в 3 миллиона рублей и просят приговорить к трем годам и двум месяцам заключения.

Сам же блогер обвинения отрицает и считает, что дело было сфабриковано. По его мнению, преследования связаны с его расследованиями о коррупции в столичном главке МВД.