Новосибирская пенсионерка купила министру подарок на обещанную прибавку к прожиточному минимуму. Ее хватило на веревку, мыло, соль и спички

Пенсионерка из Новосибирска после новости о возможном повышении прожиточного минимума на 89 рублей с 1 января решила собрать подарок министру труда и соцразвития региона на вышеуказанную сумму. Презент вышел с намёком.

Как 19 октября сообщает телеканал 360, на 89 рублей женщина смогла купить в гипермаркете лишь веревку, кусок хозяйственного мыла, соль и спички. К подарку она, вопреки правилам этикета, приложила чек.

Пенсионерку к министру Ярославу Фролову не пропустили, но свёрток пообещали передать. Впрочем, как выяснилось позднее, чиновник получил свой подарок лишь после звонков журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фролов заявил, что «давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считает некорректным».