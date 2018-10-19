Происшествия
В забытый на проходной ЛенВМБ чемодан заглянули полицейские. Офицеры вернулись к работе
Лёгкая тревожность, которая накрыла штаб Ленинградской военно-морской базы, рассеяна взрывотехниками. Источник переполоха оказался безобидным чемоданчиком с документами.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД РФ, оставленный у контрольно-пропускного пункта предмет специалисты изучили днем 19 октября. «Опасности не представляет», – констатировали в ведомстве.
Офицеров штаба ЛенВМБ попросили покинуть здание на Макаровской улице, 3, около 13 часов пятницы.
Моряки провели на улице не больше часа и вернулись на службу, после того как выяснилось, что хозяин чемодана хранил в нем лишь важные, возможно, секретные бумаги.
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