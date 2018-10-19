В забытый на проходной ЛенВМБ чемодан заглянули полицейские. Офицеры вернулись к работе

Лёгкая тревожность, которая накрыла штаб Ленинградской военно-морской базы, рассеяна взрывотехниками. Источник переполоха оказался безобидным чемоданчиком с документами.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД РФ, оставленный у контрольно-пропускного пункта предмет специалисты изучили днем 19 октября. «Опасности не представляет», – констатировали в ведомстве.

Офицеров штаба ЛенВМБ попросили покинуть здание на Макаровской улице, 3, около 13 часов пятницы.

Моряки провели на улице не больше часа и вернулись на службу, после того как выяснилось, что хозяин чемодана хранил в нем лишь важные, возможно, секретные бумаги.