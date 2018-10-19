Экстренные службы искали взрывчатку на Московском вокзале. Пассажиров поезда Петербург - Кисловодск высадили за несколько минут до отправки

Отправку поездов с Московского вокзала задержал анонимный звонок. Неизвестный сообщил о бомбе в вагоне состава направлением Петербург – Кисловодск.

Фото: читатель "Фонтанки" Александр

Как рассказали «Фонтанке» пассажиры поезда № 049А, который должен был отправиться в час дня 19 октября, за несколько минут до отъезда всех попросили покинуть вагоны и вернуться в здание вокзала. Выход на платформы закрыли полностью. По информации «Фонтанки», причиной тому послужил анонимный звонок. Неизвестный указал на взрывчатку именно в кисловодском поезде.

В пресс-службе транспортной полиции Северной столицы уточнили, что никаких взрывоопасных веществ на вокзале обнаружено не было. В 13:45 пассажиров пустили в поезда.