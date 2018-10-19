Норвегия освободит российского «шпиона» из Совфеда. Доказательств разведдеятельности полиция не нашла

Полиция безопасности Норвегии (PST) сообщила об освобождении Михаила Бочкарева, которого задержали в аэропорту Осло по подозрению в незаконном сборе информации.

«PST решила отозвать апелляцию, касающуюся гражданина России, арестованного 21 сентября после посещения конференции. Он будет выпущен сегодня», – рапортует 19 октября в твиттере норвежская полиция.

Факт отзыва апелляции подтвердил адвокат Бочкарева Хеге Аакрэ. «Его скоро отпустят», – цитирует защитника Russia Today.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии ТАСС также заверила, что Бочкарев вернется в Россию в ближайшее время: «Насколько мне известно, сейчас за Бочкаревым выехали наши консульские сотрудники. В ближайшее время посол России в Осло ожидает прибытие Михаила Анатольевича в здание дипмиссии».

Судебное заседание по делу сотрудника Совета Федерации закончилось в четверг, 18 октября, тем, что сторона обвинения не смогла предоставить доказательств виновности россиянина. Полиция завила об обжаловании решения в апелляционном суде Норвегии, однако 19 октября в PST отказались от своих претензий к Бочкареву.

Напомним, что 51-летнего Михаила Бочкарева задержали 21 сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. По мнению местной службы безопасности, россиянин вел себя подозрительно и проявил повышенный интерес к принтерам. Бочкарева обвинили в незаконной разведывательной деятельности, а после его ареста в парламенте Норвегии поменяли оргтехнику. Посольство РФ в Осло сообщило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина. МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту и помещением под арест Бочкарева «по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности».