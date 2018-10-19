«Это опыт на всю жизнь». Кокорин постарался выйти на свободу, но его оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил 27-летнего Александра Кокорина под арестом, отказав в апелляционной жалобе защиты и просьбах «Зенита» отдать футболиста на поруки.

Обвиняемый в хулиганстве и побоях Кокорин объяснил 19 октября суду, что вдоволь натерпелся в «Бутырке» и хочет вернуться в футбол: «Поверьте, эта ошибка – хороший опыт на всю оставшуюся жизнь», – сказал он в последнем слове.

Судья Юлия Манеркина зачитала в процессе положительную характеристику на Кокорина. Ее лично подписал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Защита обвиняемого настаивала, что он подает пример молодежи и пропагандирует здоровый образ жизни. Главный тренер Сергей Семак лично поручился за подопечного и выразил надежду на его возвращение в строй. Мать игрока предлагала залог в 10 млн рублей.

Однако Мосгорсуд оставил Кокорина под стражей до 8 декабря.

По версии следствия, утром 8 октября футболист в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои».

Под арестом сегодня также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и брат Кокорина Кирилл. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.