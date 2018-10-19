Массовое отравление детей ртутью в Веселом Поселке признали преступлением. Возбуждено дело о незаконном обороте ядов

В Петербурге возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников Веселого Поселка ртутью. В больницы доставлены шесть человек, список может пополниться.

Как сообщает СК Петербурга 19 октября, дело возбуждено по статье 234 УК «Незаконный оборот ядовитых веществ с причинением существенного вреда».

«Из материалов уголовного дела следует, что не позднее 28 сентября 2018 года неустановленными лицами были нарушены правила хранения ртути. Ее нашел во дворе дома в Невском районе школьник 2007 года рождения. Он был доставлен в детскую больницу с диагнозом «Отравление ртутью», – говорится в релизе СК.

О других пострадавших детях ведомство не сообщает, а их уже шестеро.

Ртуть нашел ученик 27 сентября на площадке для скейтбординга недалеко от 339-й школы на улице Дыбенко. ГУП «Экострой» зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации до 90 раз. Площадку демонтировали. Большинство отравленных — ученики четвертого класса.