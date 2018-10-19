Происшествия
Офицеров ЛенВМБ эвакуируют из здания штаба в Кронштадте
Макаровская улица в Кронштадте, где расположена ставка командования Ленинградской военно-морской базой, оцеплена сотрудниками полиции. Из здания выводят офицеров. Причина кроется в подозрительном чемодане.
Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, примерно в 13 часов пятницы, 19 октября, дежурный по КПП заметил бесхозный предмет — неизвестный оставил на проходной чемодан.
Прибывшая по вызову полиция оцепила здание по адресу Макаровская, 3. Ждут взрывотехников. Людей попросили покинуть служебные помещения.
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