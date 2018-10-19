Петербуржцу вменяют месть возлюбленной. Он убил отца любимой и бежал на Урал

Рейсом из Екатеринбурга в Петербург под конвоем доставлен житель Кронштадта. Его год разыскивал районный уголовный розыск. Подозреваемым он стал в тот же день, когда был обнаружен труп. «Фонтанка» узнала, что пенсионера забили молотком из-за того, что его дочь не пожелала больше встречаться с молодым человеком.

По информации «Фонтанки», около 9 часов утра 19 октября оперативники «убойного» отдела Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД приземлились в Пулково вместе с разыскиваемым за убийство 32-летним петербуржцем, Алексеем Летавиным.

Подозреваемый был задержан в городе Асбесте Свердловской области. Искал же его уголовный розыск с 25 октября 2017 года, когда в гаражном кооперативе Кронштадта было обнаружено тело 57-летнего военного пенсионера. Смерть наступила от многочисленных ударов молотком по голове.

Следственный комитет Кронштадта возбудил уголовное дело об убийстве 26 октября, и с того дня Летавина пытались увидеть на допросе. Как известно сегодня, он уехал из Петербурга, поменял несколько городов и осел в городе Асбесте, где зарабатывал авторемонтом.

По данным «Фонтанки», уже в октябре прошлого года в материалах дела появились данные о том, что девушка отказалась продолжать отношения с подозреваемым, а мотивы убийства как раз и были связаны с любовной ссорой. То есть, по версии следствия, Летавин так отомстил возлюбленной.

Заметим, что найти Летавина было непросто. Как выяснило наше издание, он увлекается нюансами оперативно-разыскной деятельности, а пару лет назад даже пытался устроиться на службу в полицию. Очевидно, психолога что-то насторожило.