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Строительство
19.10.2018 13:54
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Любимый инвестор. Как Смольный помог сэкономить «Балтийской жемчужине»

Власти Петербурга простили застройщику микрорайона здание полиции взамен на оборудование для поликлиники, смета на которое и так была заложена четыре года назад.

Любимый инвестор. Как Смольный помог сэкономить «Балтийской жемчужине»

Евгений Павленко/Коммерсантъ

За оптимизмом, с которым Смольный сообщил о решении вопроса с поликлиникой в «Балтийской жемчужине», кроется лукавство. Компромисс — бог с ним, с полицейским участком, давайте оборудование для медучреждения, на поверку оказался липой. Согласно строительной документации, оба здания под ключ застройщик должен был сдать изначально.

Ольга Рябчикова возит ребенка в поликлинику №60 на проспекте Ветеранов: «Нас не рады видеть всегда – как только видят адрес. В поликлинику не дозвониться совсем! Записаться нереально: только через две недели, и то – если повезёт. Электрофорез и массаж приходится ждать по три-четыре недели, а то и больше. На днях был врач, у нас температура подскочила. Так она тоже сказала – прийти через неделю «послушаться», но предупредила: имейте в виду, очереди дикие, готовьтесь, вчера аж, говорит, не всех смогла принять».

«В очереди на массаж грудничок может прождать 3,4 месяца, – рассказывает другой обитатель «жемчужного» квартала Денис Анисимов. – Очереди ко всем. Мы водили ребенка 2,3 года только в процедурный кабинет. Ожидание перед кабинетом – час. Перед этим 2,5 часа попадали к педиатру. Врачи спешат, делают все мельком, так как очень много народа. На простую прививку мы потратили 4 часа!».

Взрослые пробиваются сквозь очереди в 105 поликлинике на 2-й Комсомольской. «Там невролог даже с острой болью отказался меня принимать без направления терапевта», – вспоминает Рябчикова.

Микрорайон, который начали возводить еще 13 лет назад, рассчитан на проживание более 30 тысяч человек. Медучреждение для взрослых и детей на 420 посещений в смену еще в 2013 году должен был построить инвестор – ЗАО «Балтийская жемчужина», которым владеет Шанхайская заграничная объединенная инвестиционная компания (Китай).

Сроки с согласия городских властей переносили три раза – сначала на август 2016, затем на июнь, а потом – на декабрь 2020 года. Объясняли чиновники снисходительное отношение к застройщику просто – «экономическая ситуация и резкое падение курса рубля». Впрочем, это не мешало компании вводить все новые многоэтажки. ЖК «Жемчужная Премьера», «Жемчужная симфония», «Жемчужный Фрегат» уже заселены. В активной стадии строительства находится четвертый комплекс – «Жемчужный берег».

В сентябре на сайте правительства появилась радостная для всего района новость. На совещании у профильного вице-губернатора Игоря Албина приняли решение, что поликлиника в «Балтийской жемчужине» появится до конца 2020 года. Причем инвестор для ускорения процесса выразил готовность за свой счет начинить ее всем необходимым оборудованием. Взамен Смольный сделал компании «скидку» – разрешил не строить отделение полиции на 75 сотрудников, которое обошлось бы примерно в 235 млн рублей.

Поликлинику в «Балтийской жемчужине» ждут давно. И неизвестно, сколько времени ушло бы на оснащение пустого здания. Медучреждение для того, чтобы оно смогло принять первых пациентов, необходимо оснастить монтируемым оборудованием (рентген, маммограф, автоклавы, аппараты для стерилизации) и немонтируемым (офтальмоскоп, гастроскоп, аппаратура для диагностики зрения, УЗИ). Теперь же город рассчитывает получить поликлинику уже со всей необходимой техникой.

Поликлинику в микрорайоне инвестор обязался построить и оснастить до 31 декабря 2020 года. В этот же день истекает срок договора с городом. Максимум, что грозит застройщику в случае невыполнения обязательств, – это выплата пени в размере 20 млн рублей.

В комитете по инвестициям сообщили, что компании еще осталось построить 160 тыс. кв. м жилья (140 000 квартир), шесть дорог, два берегоукрепления, детский сад и 17 инженерных объектов.

Но все не так просто.

В Госстройнадзоре показать проектно-сметную документацию на поликлинику «Фонтанке» отказались. Более подробную информацию удалось получить депутату Роману Ковалю. В предоставленном им положительном заключении Службы государственной экспертизы говорится, что добро на строительство поликлиники застройщик получил 15 мая 2014 года. В этом документе приводится смета проекта, где 223,9 миллиона рублей заложено как раз на то самое оборудование, которое «Балтийская жемчужина» пообещала жителям микрорайона взамен здания полиции. Отдельно говорится, что увеличение сметы произошло из-за затрат по монтируемому оборудованию на 98,7 млн рублей и немонтируемому оборудованию – на 47,7 млн рублей.

Любимый инвестор.

В Смольном утверждают, что в инвестдоговоре про начинку для поликлиники нет ни слова. И сами себе противоречат, приводя позицию Госстройнадзора, который считает, что разрешение на ввод в эксплуатацию не может быть выдано без установки монтируемого оборудования. А значит, застройщику в любом случае пришлось бы потратиться на оснащение.

Официальный запрос редакции в «Балтийской жемчужине» оставили без ответа. Представитель застройщика, которого корреспондент «Фонтанки» встретил на всероссийском жилищном конгрессе, ушла от журналиста, не представившись.  

«Балтийскую жемчужину» в Смольном считают образцовым инвестором, который по 12 очередям строительства выполнил свои обязательства с превышением. Отсутствие таких же лихих темпов строительства поликлиники чиновники объясняют проблемами в экономике страны. Смольный проявлял понимание трудностей строительного бизнеса и каждый раз вносил изменения в условия договора, предоставляя возможность инвестору отложить возведение врачебного учреждения.

Темпы строительства соцобъектов по сравнению с ростом жилых массивов серьезно отстают в Выборгском, Пушкинском, Московском, Приморском, Красносельском и Невском районах города. Правда, в основном сроки срывают компании, работающие в рамках горзаказа – адресной инвестиционной программы.

Из 7 новых объектов здравоохранения, которые должны появиться или обновиться в Петербурге до конца 2018 года в рамках АИП, горожане смогут воспользоваться благами только одного – здания морга.

Застройщики в основном передают городу школы и детские сады. Но побить пятилетний «рекорд» «Балтийской жемчужины» бизнесу не удалось.

Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»

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