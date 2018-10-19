Теплоэнергетики закончили работы в Ульянке. Заменить пришлось 15 метров трубы

Аварийная бригада «Теплосети Санкт-Петербурга» завершила сварочные работы на проспекте Маршала Жукова около полудня 19 октября. В трубы обратно залили кипяток.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, возле 64-го дома по проспекту Маршала Жукова пришлось раскопать и заменить 15 метров теплотрассы полуметрового диаметра. Сейчас в сети восстанавливают циркуляцию.

Труба дала течь накануне, на место, кроме аварийщиков, пришлось ехать представителям страховой компании. В зоне разлива кипятка оказались несколько автомобилей. Теплоснабжение в ближайших домах не отключали.