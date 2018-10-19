Президент «Зенита» Фурсенко написал положительную характеристику на Кокорина, а Семак лично за него поручился

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко представил в Мосгорсуд лично подписанную характеристику на Александра Кокорина с просьбой отменить арест и отдать нападающего на поруки. Личное поручительство выдал также главный тренер Сергей Семак.

Как следует из представленных в Мосгорсуд 19 октября документов, Фурсенко положительно оценивает арестованного по делу о хулиганстве футболиста и просит изменить меру пресечения, чтобы тот мог вернуться к тренировкам. Клуб нуждается в его услугах.

Судья Юлия Манеркина отказалась приобщать характеристику от Фурсенко к материалам дела как внепроцессуальную, но пообещала учесть мнение функционера при вынесении постановления.

Сергей Семак прислал в Мосгорсуд личное поручительство за Кокорина. Из него следует, что тренер и президент «Зенита» могут целиком контролировать нападающего и следить за выполнением всех ограничений, которые может наложить суд.

«Слава богу, никто не умер», – прокомментировал Семак вмененные Кокорину преступления.

Мать футболиста предложила 10 млн рублей в качестве залога за свободу сына.

Над защитой Кокорина работает группа из пяти защитников – двух профессиональных адвокатов и трех помощников.

Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу Кокорина на арест по делу об избиении водителя на парковке и чиновника Минпромторга в кафе. Преступление совершено рано утром 8 октября, футболист был пьян, ему предъявили обвинение по 213-й статье УК «Хулиганство» и в двух эпизодах 116-й статьи УК «Побои».

Сегодня Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО арестованных Павла Мамаева и брата Кокорина Кирилла.