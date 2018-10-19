США освободили Рогозина от санкций. Главу Роскосмоса хотят видеть в NASA

США готовы снять санкции с гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина ради его визита в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 19 октября рассказал директор NASA Джим Брайденстайн.

«Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», – цитируют Брайденстайна «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. По его словам, решение принято администрацией американского президента Дональда Трампа.

Подробностей ответного визита директор NASA не сообщил. Сам он приезжал в Россию в начале октября, чтобы присутствовать на запуске ракеты «Союз-ФГ». На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Старт с космодрома Байконур закончился аварийной посадкой, а полет Овчинина и Хейга в космос продлился 2 минуты 45 секунд. Возможной причиной случившегося в Роскосмосе сначала назвали сброс системы аварийного спасения, позже в СМИ появились версии саботажа. Пока наиболее вероятной версией аварии называют ошибку при сборке. Несмотря на это, глава NASA заявил, что сотрудничество с Россией по космосу находится «на высокой точке».