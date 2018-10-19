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Общество
19.10.2018 12:54
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Русская православная церковь за границей прекратила контакты с Константинополем вслед за РПЦ

Русская православная церковь за границей (РПЦЗ), которая с 2007 года входит в состав Московского патриархата, заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви за границей не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убеждённостью объявить о своём согласии с решением Священного синода Московского патриархата», – говорится в опубликованном 19 октября заявлении РПЦЗ.

Русская зарубежная церковь считает решение Константинополя о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии «безосновательным», а такой шаг «беззаконием».

«Согласно канонам, Константинополь не обладает такого рода канонической властью, и – в случаях подобного беззакония – искажается истинная природа концепции «первого среди равных», что прямо выступает против канонического православия», – подчеркивает церковь.

Русская православная церковь за границей возникла за пределами России в 20-х годах прошлого века, объединив часть духовенства, которая оказалась в изгнании и эмиграции после революции 1917 года. В 1927 году РПЦЗ прекратила всяческое общение с Московской патриархией. В СССР РПЦЗ считалась «эмигрантской религиозно-политической группировкой». Официальный контакт между Русской православной церковью (РПЦ) и РПЦЗ состоялся только в 2007 году, когда патриарх Алексий II и первоиерарх Лавр подписали акт о каноническом общении. После этого РПЦЗ остается самоуправляемой частью РПЦ. Центр Русской православной церкви за границей находится в США. Одной из главных церквей является Синодальный Знаменский собор в Нью-Йорке.

Решение разорвать отношения с Константинополем Священный Синод РПЦ принял 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Отныне прихожане РПЦ больше не смогут причащаться на Афоне. Насельники Пантелеимонова монастыря на Афоне, который традиционно считается «русским», хотя и подчиняется Фанару, пока не будут покидать обитель. Решение РПЦ может помешать доставке в Россию некоторых христианских святынь, но это не скажется на Благодатном огне, заверяют в Московском патриархате.

11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было объявлено, что процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии будет продолжена. Константинополь также снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.

В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.

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