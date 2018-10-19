«Взять веники и что-то подмести внутри себя». Семак надеется, что Кокорин придет в себя и вернется в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает на возвращение Александра Кокорина в команду. Нападающему он посоветовал прибраться внутри себя.

О возможном возвращении сидящего под арестом Кокорина в клуб Семак сообщил 19 октября на пресс-конференции перед матчем с московским «Динамо». На вопрос о планах на сезон в связи с отсутствием Кокорина, на которого команда наверняка рассчитывала, тренер ответил:

«Не рассчитывали, а рассчитываем. По тем событиям, которые произошли, никто не может защищать. Поступок, который нельзя описать никакими словами, – все вы прекрасно видели. Что касается отношения, то я рад, что это событие не принесло более серьезных последствий. Слава богу, никто не умер и никого не покалечили».

Семак признал, что Кокорин и Мамаев должны понести адекватное и справедливое наказание, и закон должен быть един, независимо от имени и уровня заработка.

«Наказание, естественно, будет и должно быть. И со стороны закона, и со стороны клуба. Бесспорно, и это правильно. Надеюсь, оно будет абсолютно адекватно тем поступкам, которые они совершили. Лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом, и чтобы тот урок, который они получили и уже понесли достаточно серьезное наказание, стал сигналом: взять веники и что-то подмести внутри себя», – добавил Семак.

Матч российского чемпионата с «Динамо» состоится 21 октября в Москве. В настоящее время Мосгорсуд рассматривает жалобу Кокорина на двухмесячный арест по делу о хулиганстве. В заседании представлена характеристика личности обвиняемого. Ее подписал президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Он просит отпустить Кокорина из-под стражи.