Спикер думы Екатеринбурга пожаловался, что депутатам «не хватает на цветы и конфеты», и предложил поднять зарплаты

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин поднял вопрос о повышении депутатских зарплат с 50-60 тысяч до 80 тысяч рублей. Председатель городского парламента аргументировал свое предложение тем, что народным избранникам не хватает средств для работы с населением.

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег: ни на цветы, ни на конфеты, и тому подобное. Я пообщался с коллегами из разных фракций, они говорят, что своих денег им на работу недостаточно. Мы работаем в интересах жителей, поэтому таким образом хотели как-то этот пробел сбалансировать», — пояснил он 19 октября.

Игорь Володин уточнил, что вопрос о повышении компенсационных выплат решается на заседании городской думы, поэтому рост расходов на депутатов еще не гарантирован. Интернет-газета Znak пишет, что предложение официально еще не зарегистрировано и в работу не поступило.

Председатель профильной комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев поддержал инициативу, но с одним условием – депутаты должны будут отчитываться о своих тратах во избежание присвоения компенсационных выплат.