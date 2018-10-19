К Аничкову дворцу вернулась стража. Реставрация «молодых двухсотлетних воинов» и их павильонов обошлась более чем в 100 миллионов

Чугунные скульптуры воинов устанавливают на Южный павильон Аничкова дворца на площади Островского в пятницу, 19 октября.

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), установка двух статуй началась в 11 утра. На площадь их привезли бережно упакованными в вспененный полиэтилен. В КГИОП отметили, что в этом году фигурам «молодых воинов» исполняется 200 лет.

Статуи были демонтированы с Южного павильона Аничкова дворца в июне 2018 года. Реставрация Северного павильона началась также в июне, но годом ранее. В ноябре она была завершена. В целом восстановительные работы в обоих павильонах стоили бюджету Петербурга более 100 миллионов рублей. Контракт выполняло АО «Ремфасад».

400-килограммовые статуи высотой под 3 метра символизируют народ, защитивший Россию в войне 1812 года. Павильоны Аничкова дворца стали одними из первых архитектурных памятников победы в Отечественной войне 1812 года. Скульптуры воинов, выполненные по моделям Степана Пименова скульптором Василием Демут-Малиновским, находились в плачевном состоянии – были утеряны отдельные элементы, также в чугуне нашлись выщербины со времен ВОВ. Впервые за 200 лет они были демонтированы и отреставрированы по программе КГИОП. Также специалисты восстановили фасады и крыши павильонов.