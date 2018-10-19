«Одного закрутило, собрал остальных»: КАД засыпало обломками из-за массового ДТП

Массовое ДТП затруднило утром 19 октября движение на юго-западе КАД.

Около 8:10 на внешнем кольце КАД между Ропшинской развязкой и Новосельем «одного закрутило, собрал остальных», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, пострадал один человек. Участник группы Сергей насчитал на месте ДТП восемь машин.

Обстоятельства проясняют в комментариях: «Ехал в потоке, была одна авария в левом ряду, все стали тормозить и уходить вправо, потом последовала ещё одна авария с «Газелью».

Несмотря на то, что разбитые машины, судя по фотографиям, перекрыли два ряда из трёх имеющихся, сильной пробки не было: движение на этом участке КАД не очень интенсивное.

По факту ДТП проводится проверка.