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Бизнес
19.10.2018 12:25
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Акции «Яндекса» продолжают падать на фоне новостей о сделке со Сбербанком. Поисковик подешевел более чем на миллиард долларов

Акции IT-компании снижаются уже второй день подряд после появившихся сообщений о том, что финансовый конгломерат намерен стать крупнейшим акционером поисковика.

«Яндекс» стал лидером по снижению стоимости акций на открытии торгов на Московской фондовой бирже 19 октября. Так, по данным на 12.00, падение составило 6,51%. В общей сложности со вчерашнего дня поисковик уже подешевел более чем на 1 млрд долларов. Накануне на американской бирже NASDAQ акции головной конторы Yandex N.V. опустились на 17,81%.

Резкое изменение котировок произошло сразу после появления в СМИ новостей о том, что Сбербанк намерен стать крупным акционером компании. Финансовый конгломерат хочет приобрести как минимум 30% акций «Яндекса». Поисковику взамен могут предложить до 4 миллиардов долларов и «защиту от конкурентов». 

В Сбербанке накануне отрицали свою заинтересованность в покупке «Яндекса». В поисковике от комментариев отказались.

Сбербанк и «Яндекс» весной 2018 года заключили сделку по созданию совместной компании в сфере онлайн-ретейла. Проект интернет-магазина назвали «Беру!», его тестовая версия была запущена в мае этого года. Создателей обвинили в плагиате.

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