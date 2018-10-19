Американцы сняли шляпу перед русским, вставившим двигатель от истребителя в BMW

Есть еще чудаки в русских селениях, которые умудряются вставлять двигатели от реактивного истребителя времен холодной войны в BMW 3 Series примерно того же периода, восхищается The Drive.

Восторг журналистов американского издания вызвал проект ростовского умельца Игоря Негоды, который умудрился установить в старенький «БМВ» турбореактивный двигатель от МиГ-23. Конечно не тот, который поднимал эту некогда грозную многотонную машину в воздух. Речь идет об агрегате TC-21, так называемой «вспомогательной силовой установке», иногда называемой еще «турбостратер». Это небольшой двигатель по паспорту имеет мощность всего 83 лошадиные силы, зато 400 ньютон-метров крутящего момента. Короче, такой двигатель может сдвинуть и грузовик, хотя разогнаться на нем не получиться.

На испытаниях, которые по российской традиции происходили в кооперативных гаражах и вокруг них и которые не обошлись, конечно, без традиционного пожара, турбо-BMW разогнался всего до 87 км/ч. Однако это не сильно огорчило автора проекта, поскольку колоссальный запас крутящего момента позволил машине легко дрифтить, как выразился Игорь на видео, «давать угла на «бэхе» и в конце триумфально сжечь резину. Короче, устроить роскошный burnout.

Если любовь – это то, что правит миром, то BMW с турбодвигателем – несомненно то, что заставляет мир вертеться, замечают в конце американцы. Снимаем шляпу, мистер Негода!

Видео: YouTube/Игорь Негода