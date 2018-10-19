«Ведомости» узнали, что коммунисту Ищенко сулят высокие посты за отказ от выборов. Сам «народный губернатор» Приморья не в курсе

Председателю КПРФ Геннадию Зюганову предложили обдумать назначение кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в случае его неучастия в выборах, пишут «Ведомости» 19 октября. Ищенко назвал информацию контрпропагандой и указал на врио губернатора.

По данным издания, предложение сформировали в администрации президента, и Зюганов его уже получил. Источник из окружения кандидата от компартии уточнил, что условием назначения является победа на выборах врио главы Приморского края Олега Кожемяко. «Кожемяко – это кандидат от президента, противостоять такой воле коммунисты не могут», – говорит человек, близкий к администрации. Собеседники газеты отмечают, что решение пока не принято. Представители КПРФ заявили, что подобного предложения не получали.

«Эта информация о том, что предлагаются какие-то должности в обмен на то, что партия КПРФ меня не выдвинет, и я сам не пойду на выборы, это все дезинформация», – заявил Андрей Ищенко. Информация, по его мнению, исходит из штаба Кожемяко.

«Сейчас я в Москве, у нас сегодня, в пятницу, завтра, в субботу, будет проходить пленум, там будут рассматриваться результаты прошедшей избирательной кампании, перспективы по Хакасии, по Приморскому краю, и все решается здесь, внутри нашей партии. А все, что извне, это контрпропаганда, это они так хотят, может. Мы соглашаться ни на какие должности не будем, у нас задача побеждать», – добавил он.

Губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы. Тарасенко ушёл в отставку, Ищенко попытался оспорить итоги голосования, но не преуспел. Новые выборы назначены на 16 декабря.