Петербург может опять остаться без логотипа. УФАС приостановило конкурс на разработку мета-бренда Северной столицы

Петербургское УФАС приостановило конкурс на разработку мета-бренда Петербурга, итоги которого должны были быть подведены 19 октября. Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, поводом стала жалоба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Заявители считают, что условия конкурса ограничивают конкуренцию. К примеру, участникам закупки предлагается изучить нормативно-правовую базу для создания Агентства по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга и разработать его структуру. Однако такие задания не входят в компетенцию рекламных и брендинговых агентств. Кроме того, заказчик отвел на выполнение работ 2 месяца, что может привести к срыву сроков исполнения.

Комитет по развитию туризма объявил конкурс на разработку «мета-бренда» Петербурга 19 сентября. За 8,2 млн рублей компания-победитель должна разработать для города текстовый логотип и фирменный знак, а также систему суббрендов. Кроме того, в городе должно появиться Агентство по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга. От победителя ждут предложений по его концепции, структуре и бизнес-плану.

Ранее комитет по туризму за 1 рубль приобрел логотип Петербурга у «Студии Артемия Лебедева». Однако от него пришлось отказаться из-за претензий УФАС и поддержавшего антимонопольщиков Верховного суда. По мнению ФАС, контракт без проведения конкурса ущемил интересы других участников рынка.