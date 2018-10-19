Хельсинки побил очередной рекорд круизного сезона

Почти 520 тысяч иностранных гостей приплыли в Хельсинки этим летом на 285 круизных судах. Это рекордный показатель в истории города, сообщается 19 октября на официальном сайте финской столицы.

Четверть круизных туристов составили немцы, четверть – американцы. По сравнению с прошлым сезоном пассажиропоток вырос на 9%. Вместе с тем, на 1% снизилось число ночей, проведённых иностранцами в гостиницах Хельсинки.

«Принимая во внимание исключительно сильный рост в 2017-м, количество ночёвок этим летом всё равно было впечатляющим. По сравнению с 2016-м, например, показатель вырос больше чем на 10%», – говорит Лаура Аалто, глава компании по развитию города Helsinki Marketing.

Финскую столицу посещают люди со всего мира. Вместе с небольшим падением количества туристов из Китая и Японии в Хельсинки зафиксировали рост интереса со стороны гостей из США и Австралии. В целом по Финляндии основной группой иностранцев остаются россияне.

В конце сентября Хельсинки был награжден как Европейская столица умного туризма – 2019 в рамках нового конкурса Европейской комиссии. Он был признан лучшим за доступность, устойчивое развитие туризма, культурное наследие, дигитализацию и инновации в туристических предложениях.