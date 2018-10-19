ГК «Полис Групп» готовится сдать 3 очередь ЖК «Краски лета»

ГК «Полис Групп»

Дома 3 очереди ЖК «Краски лета» (№ 7-11) от ГК «Полис Групп» проходят оценку Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга (Госстройнадзор).

Работа комиссии на объекте продолжится до конца октября 2018 года. По ее итогам застройщик получит разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

ЖК «Краски Лета» – проект комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Он реализуется в пять очередей. Третья очередь включает в себя 5 корпусов на 2421 квартиру общей площадью 60 324 кв. м. В рамках очереди в одном из корпусов также расположен детский сад на 100 мест. Дошкольное учреждение возведено в рамках программы соцобъекты в обмен на налоги и будет передано на баланс администрации Ленинградской области.

Всего в рамках проекта «Краски лета» возведут 300 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений, а также объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу на 1175 мест. Первая и вторая очереди проекта уже введены в эксплуатацию и заселены.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация здесь