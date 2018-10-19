Судимый уроженец Сургута продал виртуальные стройматериалы на 613 тысяч рублей от имени петербургской строительной компании

Петербургские полицейские задержали предполагаемого мошенника, который, прикрываясь именем строительной компании, продал ничего не подозревающему покупателю воздух под видом стройматериалов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 28-летний неработающий и ранее судимый житель Сургута перебрался в Северную столицу и решил поохотиться за легкими деньгами на сервисе бесплатных объявлений. В середине июня он написал там о продаже несуществующих стройматериалов от лица сотрудника петербургской строительной компании. Нашелся клиент. Он оплатил товар, а доставки так и не дождался. Не нашел покупатель и продавца, который лишил его 613 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сейчас полиция устанавливает, успел ли уроженец Сургута еще кого-то обмануть.