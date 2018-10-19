Как в Америке. Роскосмос собирается ввести видеофиксацию сборки ракет
Сборка российских ракет теперь будет проходить под камерами видеонаблюдения, как это делается в США.
«Дмитрий Рогозин поручил, чтобы видеорегистраторы у сборщиков были на предприятиях ракетно-космической отрасли», – цитирует 19 октября главу пресс-службы корпорации Владимира Устименко Russia Today со ссылкой на РИА Новости.
В США подобная практика является нормой. Соответствующие поручения будут даны после обнародования итогов работы комиссии по расследованию неудачного запуска «Союза».
Камеры появятся не только в цехах на Байконуре, где собираются ракеты «Союз», но и на других предприятиях космической отрасли.
Справка:
11 октября во время запуска ракеты «Союз» с экипажем на борту произошла экстренная ситуация, из-за которой космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые летели на МКС, совершили аварийную посадку. Вторая попытка доставки их на МКС может состояться в следующем году. В России была создана специальная комиссия для расследования произошедшего. Есть несколько версии произошедшего. 15 октября появилось предположение, что причиной крушения ракеты «Союз ФГ» мог стать саботаж. Другой версией является ошибка при сборке. В Роскосмосе отказались от комментариев до окончания расследования.