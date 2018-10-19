Как в Америке. Роскосмос собирается ввести видеофиксацию сборки ракет

Сборка российских ракет теперь будет проходить под камерами видеонаблюдения, как это делается в США.

«Дмитрий Рогозин поручил, чтобы видеорегистраторы у сборщиков были на предприятиях ракетно-космической отрасли», – цитирует 19 октября главу пресс-службы корпорации Владимира Устименко Russia Today со ссылкой на РИА Новости.

В США подобная практика является нормой. Соответствующие поручения будут даны после обнародования итогов работы комиссии по расследованию неудачного запуска «Союза».

Камеры появятся не только в цехах на Байконуре, где собираются ракеты «Союз», но и на других предприятиях космической отрасли.