Доброе дело
О маргинальном искусстве расскажет проект «Кинобрют»
В Петербурге стартует «Кинобрют» – совместный проект Общественной организации «Аутсайдервиль» и пространства «Простые вещи». Проект призван помочь всем желающим через язык художественного и документального кино разобраться в истоках, границах и условиях формирования маргинального искусства.
«Мы будем встречаться со зрителями два раза в месяц, смотреть кино, дискутировать о социальной проблематике и эстетической стороне искусства аутсайдеров», – рассказали организаторы.
Встречи будут проходить в пространстве «Простые вещи» (В.О., 11 линия, 39-а). Первая состоится уже 20 октября. Начало в 18 часов, вход свободный. На ней будет показан фильм Тима Бёртона «Большие глаза». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о том, как появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин придумал поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, произвели настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Но на пике славы художника его упруга Маргарет заявила, что Уолтер – мошенник, и именно она автор знаменитых картин.
По мнению организаторов «Кинобрюта» показ этой картины – лучший повод начать непосредственный диалог о том, какая разница между художником-аутсайдером и профессиональным игроком арт-рынка, как осуществляется распределение художественных сил в условиях развитого арт-менеджмента, в какой момент происходит подлинная революция в искусстве, а где суррогатное заигрывание с публикой.
Справка:
«Простые вещи» – это открытое пространство, существующее в Санкт-Петербурге с февраля 2018 года. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья встречаются с лояльным к ним сообществом, общаются, вместе занимаются творчеством, овладевают ремеслом. Каждый будний день в пространстве проходят занятия в керамической, кулинарной, графической или швейной мастерских.
Общественная организация «Аутсайдервиль» помогает людям c ментальными особенностями в реабилитации с помощью арт-терапии (занятия различными видами творчества: изобразительное искусство, скульптура, танец, музыка, театр, прикладное творчество). Здесь внедряют новые механизмы социальной интеграции пациентов через организацию культурного взаимодействия, смешение различных видов искусства, качественно улучшая уровень жизни и продвигая в российском обществе популярное во всем мире искусство outsider art. Творческие работы художников-аутсайдеров регулярно принимают участие в региональных и международных выставках, организуемых «Аутсайдервилем» и его партнерами.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга