О маргинальном искусстве расскажет проект «Кинобрют»

В Петербурге стартует «Кинобрют» – совместный проект Общественной организации «Аутсайдервиль» и пространства «Простые вещи». Проект призван помочь всем желающим через язык художественного и документального кино разобраться в истоках, границах и условиях формирования маргинального искусства.

«Мы будем встречаться со зрителями два раза в месяц, смотреть кино, дискутировать о социальной проблематике и эстетической стороне искусства аутсайдеров», – рассказали организаторы.

Встречи будут проходить в пространстве «Простые вещи» (В.О., 11 линия, 39-а). Первая состоится уже 20 октября. Начало в 18 часов, вход свободный. На ней будет показан фильм Тима Бёртона «Большие глаза». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о том, как появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин придумал поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, произвели настоящий фурор и буквально заполонили весь мир. Но на пике славы художника его упруга Маргарет заявила, что Уолтер – мошенник, и именно она автор знаменитых картин.

По мнению организаторов «Кинобрюта» показ этой картины – лучший повод начать непосредственный диалог о том, какая разница между художником-аутсайдером и профессиональным игроком арт-рынка, как осуществляется распределение художественных сил в условиях развитого арт-менеджмента, в какой момент происходит подлинная революция в искусстве, а где суррогатное заигрывание с публикой.