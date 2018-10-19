Ford продлит производство суперкара GT: уже выпущенных не хватило

Компания Ford намерена продлить производство суперкара GT еще примерно на два года, чтобы удовлетворить спрос на автомобиль. Вместо запланированной ранее тысячи экземпляров автопроизводитель выпустит 1350 машин. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Производство Ford GT с 647-сильным мотором EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом стартовало в декабре 2016 года. Автомобиль имеет кузов из углеродного волокна, оснащен активными аэродинамическими элементами, а его максимальная скорость равна 347 км/ч.

Планировалось, что автомобиль будет выпускаться в течение четырех лет, и его тираж составит всего 1000 экземпляров. Однако спрос на суперкар превысил предложение более чем в шесть раз, и было решено продлить производство на ограниченный срок, отмечают в пресс-службе марки.

На месяц, начиная с 1 ноября, Ford откроет дополнительный прием заявок на GT. Соберут суперкары для ноябрьских заказчиков в 2020-2022 годах. Сейчас до клиентов добрались около половины Ford GT из 1350 штук.

Кроме того, в скором времени компания выпустит новую спецверсию Ford GT – из лимитированной «исторической» серии Heritage Edition. Автомобиль будет построен в честь 50-летия GT, который два года подряд выигрывал гонку в Ле-Мане – в 1968 и 1969 годах, и получит знаменитую оранжево-голубую ливрею Gulf Oil.