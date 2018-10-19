Павел Мамаев оставлен в СИЗО. Суд отказался сберегать профессионального игрока для российского футбола

Московский городской суд отклонил жалобу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на двухмесячный арест по делу о криминальном хулиганстве. Защита оперировала фанатской любовью к футболисту.

Обвиненный в избиении водителя Первого канала Мамаев просил 19 октября изменить стражу на относительно новую меру пресечения – запрет определенных действий или домашний арест. По словам адвоката Игоря Бушманова, это помогло бы восстановить футболисту тренировочный процесс и сохранить контракт с «Краснодаром». Он рассчитан до конца 2019 года, но если игрок не выполняет профессиональные обязанности, то клуб может расторгнуть договорные отношения и крупно оштрафовать.

«Просим сберечь профессионального игрока для российского футбола, он подарит болельщикам много положительных эмоций», – попросил Бушманов судью Елену Иванову. Она отказала.

Мамаев останется в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. По версии следствия, рано утром 8 октября полузащитник в компании Александра Кокорина, его брата Кирилла, футболиста-любителя Александра Протасовицкого и неустановленных лиц учинил драку на парковке, избив водителя, потом они пришли в кафе «Кофемания» и затеяли конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором НАМИ Сергеем Гайсиным.