Невестки рассказали о ДТП с пострадавшими на Парашютной, в которое попали их мужья-братья

О серьёзной ночной аварии рассказывают очевидцы и родные пострадавших 19 октября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, травмированы три человека.

«Мой муж на «Весте». В него въехали, – пишет Маргарита. – Въехали в пассажирскую дверь». «Веста» двигалась от КАД по Парашютной улице прямо, «Тойота Passo» поворачивала с Парашютной улицы на [дорогу на] Каменку. Не пропустил «Весту». И получил удар в бок. Из «Тойоты» водителя и пассажирку увезли на скорой. Пассажир «Весты» поехал в травму с подозрением на перелом руки», – разъясняет Жанна.

Любопытно, что у Маргариты и Жанны одинаковые фамилии. В диалоге с другими участниками группы Жанна объясняет этот факт: «Мы замужем за братьями). Они вдвоем ехали с работы».

Точные обстоятельства выясняются.