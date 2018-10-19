«Дебаты? Я его на другое приглашал». Золотов отказался дискутировать с Навальным
Глава Росгвардии Виктор Золотов не собирается участвовать в дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным. Как пишет ТАСС, об этом Золотов заявил 19 октября в Ташкенте, отвечая на вопросы журналистов.
«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)», – сказал глава Росгвардии.
Золотов подчеркнул, что вызывал он Навального на ринг, «это было спортивное соревнование, не более того».
«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим – прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», – подытожил Виктор Золотов.
Напомним, 18 октября оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение с ответом главе Росгвардии — он согласился на поединок с Золотовым, но предложил провести его в виде дебатов. В Росгвардии сразу назвали это «самопиаром на костях», поскольку ответ был записан на следующий день после трагедии в Керчи.
Справка:
Ответ Золотова на расследование Фонда борьбы с коррупцией об организации закупок в Росгвардии был размещен в Сети 11 сентября — в нем генерал предлагал сделать из Навального на ринге «сочную отбивную». Оппозиционер в это время находился под административным арестом из-за нарушений правил проведения митингов. Политик вышел на свободу 14 октября, отсидев в общей сложности 50 суток.
Обращение Золотова комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил тогда, что «иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». На волне обсуждений в Госдуму был внесен проект Дуэльного кодекса России — осовремененный вариант дореволюционного и неформального свода правил поединков. Через пару недель законопроект был снят с рассмотрения.