«Дебаты? Я его на другое приглашал». Золотов отказался дискутировать с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов не собирается участвовать в дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным. Как пишет ТАСС, об этом Золотов заявил 19 октября в Ташкенте, отвечая на вопросы журналистов.

«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся. Но на вопрос его я отвечу. Потом решим (в каком формате)», – сказал глава Росгвардии.

Золотов подчеркнул, что вызывал он Навального на ринг, «это было спортивное соревнование, не более того».

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим – прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу (об ответе) и вернемся», – подытожил Виктор Золотов.

Напомним, 18 октября оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение с ответом главе Росгвардии — он согласился на поединок с Золотовым, но предложил провести его в виде дебатов. В Росгвардии сразу назвали это «самопиаром на костях», поскольку ответ был записан на следующий день после трагедии в Керчи.